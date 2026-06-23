Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 03:28

Смерч повредил 97 жилых домов в Кушве Свердловской области

Обложка © Telegram / Свердловский пул

Обложка © Telegram / Свердловский пул

В Кушве в результате смерча повреждения получили 97 жилых домов. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

«По информации администрации города, пострадало 97 домов. Оценка ущерба продолжится в светлое время суток», — говорится в сообщении.

Люди вышли с вёдрами после странного ливня: с неба падала рыба
Люди вышли с вёдрами после странного ливня: с неба падала рыба

Ранее стало известно, что в результате смерча в Кушве травмы получили 15 горожан, один из них госпитализирован. Губернатор региона Денис Паслер потребовал от всех служб максимально быстро устранить последствия непогоды и вернуть свет в социальные учреждения и жилые дома. На данный момент проезжую часть расчистили от мусора и рухнувших стволов, водоснабжение наладили. При этом ради безопасности на двух участках приостановили подачу газа.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar