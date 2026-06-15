Люди вышли с вёдрами после странного ливня: с неба падала рыба
В Гондурасе после шторма с неба посыпалась рыба
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В Гондурасе после сильного шторма местные жители столкнулись с редким природным явлением — на улицах, во дворах и на полях появилась рыба. Очевидцы называют это «рыбным дождем».
После ливня люди заметили, что земля буквально покрыта мелкой рыбой. Многие вышли на дороги с ведрами, контейнерами и пакетами, чтобы собрать неожиданную добычу.
Подобные случаи в Гондурасе фиксируют не впервые, но точного объяснения у явления до сих пор нет. Одна из самых популярных версий связана с водяными смерчами: они могут поднимать рыбу из рек и озер, а затем переносить ее вместе с потоками воздуха на большое расстояние.
Есть и другое предположение. Некоторые специалисты считают, что рыба может появляться из подземных водоемов, которые выходят на поверхность во время сильных паводков и наводнений.
У местных жителей есть своя версия происходящего. Феномен связывают с легендой об испанском священнике Мануэле де Хесусе Субиране.
Согласно преданию, в XIX веке он молился о помощи для бедных во время голода. После этого, как рассказывают жители, с неба начала падать рыба.
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