Люди вышли с вёдрами после странного ливня: с неба падала рыба

В Гондурасе после сильного шторма местные жители столкнулись с редким природным явлением — на улицах, во дворах и на полях появилась рыба. Очевидцы называют это «рыбным дождем».

После ливня люди заметили, что земля буквально покрыта мелкой рыбой. Многие вышли на дороги с ведрами, контейнерами и пакетами, чтобы собрать неожиданную добычу.

Подобные случаи в Гондурасе фиксируют не впервые, но точного объяснения у явления до сих пор нет. Одна из самых популярных версий связана с водяными смерчами: они могут поднимать рыбу из рек и озер, а затем переносить ее вместе с потоками воздуха на большое расстояние.

Есть и другое предположение. Некоторые специалисты считают, что рыба может появляться из подземных водоемов, которые выходят на поверхность во время сильных паводков и наводнений.

У местных жителей есть своя версия происходящего. Феномен связывают с легендой об испанском священнике Мануэле де Хесусе Субиране.

Согласно преданию, в XIX веке он молился о помощи для бедных во время голода. После этого, как рассказывают жители, с неба начала падать рыба.