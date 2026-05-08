«Спасти угря Райана»: В Британии из моря выбросило вестника апокалипсиса, но туристы забросили его обратно

В Великобритании туристы спасли редкую глубоководную рыбу — сельдяного короля, выброшенного на берег. Инцидент произошел на побережье Уэльса.

Двое друзей заметили у воды странное существо длиной около 2,5 метра. Сначала они приняли его за мусор, затем — за электрического угря. Позже стало ясно, что перед ними ослабевшая редкая рыба. Тогда они решили вернуть её в море.

Одна из участниц рассказала: «Мы в шутку дали ему имя. Есть такой фильм «Спасти рядового Райана», а у нас было «Спасти угря Райана». Туристы развернули спецоперацию и отбуксировали Райана подальше от берега, затем он медленно уплыл. Не исключено, что рыба просто выбилась из сил, борясь с течением.

Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб. Длина его змеевидного тела достигать 11 метров. Обитает он на глубоководье и обычно находится в воде почти вертикально, поэтому на мелководье им приходится нелегко. Кроме того, сельдяной король считает предвестником катаклизмов, в особенности, землетрясений. Дело в том, что этих рыб замечали на берегу как раз перед мощными подземными толчками.

А в марте сельдяного короля выбросило на берег во Вьетнаме. Огромную серебристую рыбу с красным плавником прибило к берегу в прибрежном районе Динь-тхай-тхим. Находка привлекла большое количество окрестных жителей и туристов.