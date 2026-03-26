26 марта, 01:16

Во Вьетнаме на берег выбросило четырёхметрового сельдяного короля

В провинции Ламдонг во Вьетнаме на берегу моря обнаружили четырёхметрового сельдяного короля — редкую глубоководную рыбу, которую в народе считают предвестником катаклизмов. Об этом сообщает издание Vietnam.vn.

22 марта огромную серебристую рыбу с красным плавником прибило к берегу в прибрежном районе Динь-тхай-тхим. Находка привлекла большое количество окрестных жителей и туристов.

Сельдяные короли обитают на большой глубине, поэтому их крайне редко видят вблизи суши. У этой рыбы змееобразное тело, длина которого может достигать 11 метров, а по неподтверждённым данным — до 15 метров. Большую часть жизни они проводят на глубине свыше 900 метров.

В Балтийском море пытаются спасти 10-метрового кита, запутавшегося в сетях
Ранее на севере болгарского побережья Чёрного моря зафиксировали тревожную экологическую ситуацию – на пляжах обнаружены сотни погибших птиц и дельфинов. Масштабная гибель буревестников произошла впервые за последние два десятилетия. При этом и птицы, и морские млекопитающие относятся к строго охраняемым видам. Специалисты проводят проверку.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Виталий Приходько
