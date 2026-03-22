21 марта, 23:26

Массовая гибель буревестников и дельфинов произошла на севере побережья Болгарии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TasfotoNL

На севере болгарского побережья Чёрного моря зафиксирована тревожная экологическая ситуация – на пляжах обнаружены сотни погибших птиц и дельфинов. Речь идёт о более чем 300 средиземноморских буревестниках и девяти дельфинах, найденных в районе города Шабла.

Как отмечают местные СМИ, столь масштабная гибель буревестников произошла впервые за последние два десятилетия. При этом и птицы, и морские млекопитающие относятся к строго охраняемым видам, что делает случившееся особенно резонансным.

Сейчас специалисты проводят проверку: отобраны необходимые образцы, к расследованию подключены государственные и экологические организации. Предварительные результаты анализов ожидаются в течение ближайших десяти дней – именно они должны пролить свет на причины массовой гибели.

Ранее Life.ru писал, что похожая трагедия уже происходила недавно в другом уголке Европы. У берегов Шотландии на мель выбросились десятки китов, и спасти удалось лишь единицы. Как выяснилось позже, стая погибла, потому что не оставила одну самку в беде – она не смогла справиться с тяжёлыми родами.

Юния Ларсон
