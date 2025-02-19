Никакого жареного и солёного: Читателям Life.ru в День орнитолога объяснили, как правильно подкармливать птиц

Многие люди неправильно кормят птиц, не осознавая возможных негативных последствий. В День орнитолога, который ежегодно в России отмечается 19 февраля, доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Вагрид Пашаев рассказал читателям Life.ru, что можно и что нельзя давать пернатым.

Главное правило — нельзя давать птицам жареную, солёную, копчёную или сладкую пищу, также закисший, прогорклый или заплесневевший корм. Содержащиеся в одних веществах и образующиеся в других токсины способны привести к сердечным заболеваниям, почечной недостаточности, расстройствам пищеварения, нарушению обмена веществ, воспалению и атонии зоба. Как следствие, птицы погибают. Вагрид Пашаев Доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности РОСБИОТЕХа

Пашаев отметил, что зимой, во время холодов, нужно поддерживать птиц. Для этого необходимо строить кормушки и регулярно пополнять их полезными продуктами: разнообразными зёрнышками, нежареными семенами подсолнуха, несолёным салом, орешками, мясными обрезками или сухариками, добавил специалист.

Доцент отметил, что для мелких воробьиных предпочтительнее употреблять пшено, овсяные хлопья, грецкий орех, а для голубей — ячмень, семена конопли, подсолнуха, дроблёную кукурузу. По его словам, уток следует подкармливать специализированными кормами из зоомагазинов, а также давать им овёс, ячмень, варёную свёклу и картофель. Пашаев пояснил, что врановые птицы — всеядные, но и их можно побаловать. Для этого подойдут фрукты, овощи, мясные отходы, варёная рыба, подытожил эксперт.