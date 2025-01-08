Никаких хлебных крошек: Орнитолог назвал главные ошибки при подкормке птиц зимой

С наступлением холодов забота о пернатых друзьях становится особенно актуальной. Орнитолог, кандидат биологических наук, сотрудник зоологического музея МГУ Евгений Коблик поделился с Life.ru советами о том, как правильно подкармливать птиц зимой и чем можно порадовать представителей различных семейств.

По словам специалиста, кормушки следует развешивать уже сейчас, если это не было сделано осенью. Коблик подчеркнул, что нежелательно кормить птиц хлебными крошками, особенно чёрным хлебом, который плохо усваивается пернатыми. Белый хлеб хоть и допустим, но тоже не является лучшим вариантом. Наиболее подходящий птичкам рацион — это зерновые смеси, например, для канареек и попугаев, а также нежареные подсолнечные семечки.

«Для насекомоядных птиц можно вывешивать кусочки несолёного сала или мяса. Понятно, что вряд ли оно будет совсем не солёное, но как можно меньше солёное. Это любят синицы, поползни, дятлы», — добавил орнитолог.

А чтобы привлечь снегирей, биолог рекомендует использовать ягоды рябины, поскольку эти птички едят не мякоть, а семена. Причём кисти лучше развешивать, а не класть, так как в этом положении их удобнее употреблять в пищу. Ещё в кормушку можно добавить крылатки ясеня, которые также нравятся обладателям красных грудок.

Коблик отметил, что в городах птицам легче переносить зиму, ведь там достаточно мест, где можно укрыться от ветра и согреться. При этом основная опасность для них в этом случае будет исходить от бездомных животных: собак, кошек и крыс. Впрочем, для летающих пернатых хищники не проблема. Главное, чтобы птица была сыта — тогда она легко найдёт себе укрытие и дождётся весны, заключил орнитолог.