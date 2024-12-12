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12 декабря, 13:34

В Петербурге заметили редких птиц со способностью к самомумификации

Биолог Глазков: В Петербург на зимовку прилетели клесты-еловики

Клёст-еловик. Обложка © Кадр из видео телеканал «Санкт-Петербург»

Клёст-еловик. Обложка © Кадр из видео телеканал «Санкт-Петербург»

В преддверии Нового года в Северной столице появились новые жители. На голубых елях петербуржцы могут заметить удивительных певчих птиц размером чуть больше воробья. Это клесты-еловики, которые прилетели в город на Неве на зимовку, рассказал биолог Павел Глазков в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

На вид эти птички напоминают жёлтые, красные и зелёные шарики. Они размером чуть больше воробья. Питаются клесты семечками из еловых шишек, за что получили своё второе название — еловики.

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Самцов от самок очень легко отличить по цвету, говорит биолог. Мальчики имеют красно-малиновый окрас, а девочки — зеленовато-жёлтые. У них очень необычный клюв: верхний и нижний кончики перекрещиваются. Им птица раздвигает чешуйки шишки, а затем ловко достаёт семена. Также при помощи клюва клёст передвигается по дереву, используя его как третью лапку. Им же пернатые срезают шишку, чтобы полакомиться в укромном месте.

Кроме того, биолог в своей группе «Каждой твари по паре» поделился интересным фактом о жизни клеста. Поскольку в основе их рациона еловые шишки, их тело пропитывается содержащимися в смоле бальзамирующими веществами. Из-за этого после смерти трупик птицы нередко мумифицируется и может храниться 15-20 лет.

Ранее в Санкт-Петербурге заметили ещё одну необычную птицу. Город на Неве посетила экзотическая утка-мандаринка. Она обитает на Дальнем Востоке и занесена в Красную книгу России. Своим окрасом птица напоминает знатных китайских вельмож — мандаринов, за что и получила своё название.

Алёна Зиновьева
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