Старейшая в мире дикая птица снесла яйцо в 74 года

В мире дикой природы произошло удивительное событие: самая старая из известных диких птиц, 74-летняя самка темноспинного альбатроса по имени Уиздом, вновь отложила яйцо. Это событие стало настоящей сенсацией среди орнитологов, поскольку представители этого вида обычно живут от 12 до 40 лет. Уиздом, которая была впервые окольцована в 1956 году на атолле Мидуэй, продолжает удивлять своим долголетием и плодовитостью, пишет «Daily Star».

Уиздом вернулась на родной атолл Мидуэй в конце ноября 2024 года и нашла нового партнёра, после того как её предыдущий спутник, Акеакамаи, пропал в 2021 году. Несмотря на почтенный возраст, Уиздом активно взаимодействует с новым партнёром, и уже 26 ноября её заметили с яйцом. Оно стало первым из тех, что она отложила за последние четыре года.

Биологи оценивают шансы на успешное вылупление птенца как высокие. Джон Плисснер, главный биолог по дикой природе, выразил надежду, что из яйца вылупится здоровый птенец. По его словам, новый партнёр Уиздом усердно помогает с инкубацией, когда она отправляется в море за пищей.

За свою жизнь Уиздом отложила от 50 до 60 яиц и успешно вырастила около 30 птенцов, что делает её настоящей легендой среди птиц. Её долголетие и способность к размножению в таком возрасте вызывают восхищение и интерес у учёных по всему миру. Уиздом продолжает возвращаться на атолл Мидуэй каждый год для гнездования, подтверждая свою привязанность к этому месту.

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США (USFWS) поделилась этой радостной новостью в социальных сетях: «Она сделала это снова!». Они подчеркнули, что Уиздом полна жизненной энергии и инстинктов для продолжения своего рода.