Красавица Чайка: На Сахалине умерла самая старая лошадь в России

«Погибла самая старая лошадь России, всеми любимая красавица Чайка. Её уход оставил глубокую рану в сердцах тех, кто имел честь соприкасаться с этой удивительной душой. Чайка пришла в нашу жизнь в возрасте 33 лет, когда мы выкупили её с бойни, и за эти 17 лет она смогла превратить каждый момент в волшебство», — рассказали в клубе.