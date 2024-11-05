Красавица Чайка: На Сахалине умерла самая старая лошадь в России
На Сахалине в конно-спортивном клубе в 50 лет умерла самая старая лошадь России
Лошадь Чайка умерла на Сахалине. Обложка © Telegram / КСК «Золотой мустанг»
В южно-сахалинском конно-спортивном клубе (КСК) умерла самая старая лошадь России по кличке Чайка. Трагическую новость сообщила пресс-служба КСК «Золотой мустанг».
«Погибла самая старая лошадь России, всеми любимая красавица Чайка. Её уход оставил глубокую рану в сердцах тех, кто имел честь соприкасаться с этой удивительной душой. Чайка пришла в нашу жизнь в возрасте 33 лет, когда мы выкупили её с бойни, и за эти 17 лет она смогла превратить каждый момент в волшебство», — рассказали в клубе.
Сообщается, что Чайки не стало 28 октября. Ей было 50 лет.
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