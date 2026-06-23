В Кушве от смерча пострадали 15 человек, повреждены 97 домов

В результате смерча в Кушве травмы получили 15 горожан, один из них госпитализирован. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Глава региона Денис Паслер потребовал от всех служб максимально быстро устранить последствия непогоды и вернуть свет в социальные учреждения и жилые дома. Также необходимо оценить реальный масштаб разрушений и согласовать план восстановительных работ.

На данный момент проезжую часть расчистили от мусора и рухнувших стволов, водоснабжение наладили. При этом ради безопасности на двух участках приостановили подачу газа.

Электричество восстанавливают 18 специалистов Облкоммунэнерго в составе четырёх бригад. Социально значимые объекты запитывают в первую очередь от трёх генераторов. Группировку сил планируют нарастить.

В Кушве открыли пункт временного размещения на 15 мест, при необходимости его расширят до 30 коек. Сейчас там находится один человек. Остальным обратившимся к медикам помощь оказали на месте.

По предварительным подсчётам, повреждения получили 97 строений. Точный ущерб будут устанавливать днём. На улицах дежурят полицейские, а штаб с участием министерств и силовых ведомств продолжает действовать.

Ранее в Кушвинском муниципальном округе Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий смерча. Это решение позволяет оперативно задействовать ресурсы для ликвидации последствий.