Паслер направил специалистов для оценки ущерба в Кушве после смерча

Глава Свердловской области Денис Паслер направил специалистов для оценки масштабов ущерба в город Кушва, причинённых смерчем. Об этом передаёт департамент информационной политики региона.

Ранее 22 июня очевидцы сообщили о возникновении смерча, которое нанесло серьёзный урон инфраструктуре населённого пункта. Стихия повредила кровли жилых домов, повалила деревья и опоры линий электропередачи.

«Губернатор Денис Паслер направил специалистов региональных ведомств во главе с министром строительства Григорием Сургановым в пострадавшие от шквалистого ветра территории. Им предстоит оценить масштабы ущерба и объем предстоящих восстановительных работ», — сказано в заявлении.

По предварительным данным, в результате удара стихии повреждены около сорока крыш. Без электроснабжения остались жители не только Кушвы, но и части Верхней Туры, а также посёлка Баранчинский и сёл Большая Лая и Малая Лая. Экстренные службы уже приступили к ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области свыше четырёх тысяч домов остались без света из-за смерча. Стихия повредила девять опор ЛЭП и повалила 25 деревьев.