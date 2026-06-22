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Регион
22 июня, 19:48

Паслер направил специалистов для оценки ущерба в Кушве после смерча

Обложка © Telegram/ Новости Екатеринбурга и Области

Обложка © Telegram/ Новости Екатеринбурга и Области

Глава Свердловской области Денис Паслер направил специалистов для оценки масштабов ущерба в город Кушва, причинённых смерчем. Об этом передаёт департамент информационной политики региона.

Ранее 22 июня очевидцы сообщили о возникновении смерча, которое нанесло серьёзный урон инфраструктуре населённого пункта. Стихия повредила кровли жилых домов, повалила деревья и опоры линий электропередачи.

«Губернатор Денис Паслер направил специалистов региональных ведомств во главе с министром строительства Григорием Сургановым в пострадавшие от шквалистого ветра территории. Им предстоит оценить масштабы ущерба и объем предстоящих восстановительных работ», — сказано в заявлении.

По предварительным данным, в результате удара стихии повреждены около сорока крыш. Без электроснабжения остались жители не только Кушвы, но и части Верхней Туры, а также посёлка Баранчинский и сёл Большая Лая и Малая Лая. Экстренные службы уже приступили к ликвидации последствий.

Минимум пять человек пострадали из-за смерча в Свердловской области
Минимум пять человек пострадали из-за смерча в Свердловской области

Ранее сообщалось, что в Свердловской области свыше четырёх тысяч домов остались без света из-за смерча. Стихия повредила девять опор ЛЭП и повалила 25 деревьев.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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