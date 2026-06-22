В Свердловской области свыше четырёх тысяч домов остались без света из-за смерча
Сильный смерч и порывистый ветер обрушились на Свердловскую область, затронув Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин сообщил, что город столкнулся с серьёзным испытанием.
В Свердловской области ураган и торнадо повредили инфраструктуру в нескольких городах. Видео © Telegram/ Новости Екатеринбурга и Области
«Сегодня наш город столкнулся с серьёзным испытанием. В результате сильного порывистого ветра произошли повреждения инфраструктуры», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».
По данным местных СМИ, всего стихия повредила 40 крыш в домах и девять опор ЛЭП. Ветер также повалил 25 деревьев. Больше четырёх тысяч частных домохозяйств остались без электричества. Повреждения получили десятки машин.
Ранее гигантский смерч закружился в небе над Челябинской областью. Гигантский вихрь кружился совсем недолго и не причинил серьёзного ущерба. Местные жители сразу начали снимать происходящее на телефоны.
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