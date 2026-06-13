«Радуешься солнышку, а тут это…»: Над Челябинской областью заметили гигантский смерч

В Сети активно распространяется видео смерча, снятого на юге Челябинской области. Необычное природное явление заметили жители Верхнеуральска днём 12 июня.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yulichka_vn

«Когда ежедневный прогноз с дождём уже не первую неделю, и сегодня, радуясь солнышку, выходишь на улицу, а тут это…» — прокомментировала автор ролика Юлия снятые кадры.

Гигантский вихрь кружился совсем недолго и, по предварительным данным, не причинил серьёзного ущерба. Местные жители сразу начали снимать происходящее на телефоны. Есть ли пострадавшие или разрушения, неизвестно.

Раньше на Керчь в восточной части Крыма обрушился смерч. Удар стихии попал на видео очевидцев. На кадрах видно, как большая воронка поднимается к небу, а её периодически озаряют вспышки молний. Через некоторое время вихрь начал рассеиваться. Смерч сопровождался сильным ливнем и градом.