«Столб соединил небо и землю»: Смерч под Киевом сняли на видео
Смерч в районе Белой Церкви под Киевом сняли на видео
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Minerva Studio
В Киевской области очевидцы засняли смерч. Огромный вращающийся столб «соединил» небо и землю и прошёл вблизи города Белая Церковь. Явление сопровождалось грозой, порывистым ветром и дождём. Видео появилось в местных пабликах.
Смерч под Киевом. Видео © Telegram / Киiв IНФО
В комментариях украинцы признались, что смерч не первый раз появляется в регионе. На фоне изменений климата это природное являение явление стало всё чаще фиксироваться на Украине.
Ранее на Керчь в восточной части Крыма обрушился смерч. Удар стихии попал на видео, снятое очевидцами. Инцидент произошёл 9 июня. Смерч сопровождался сильным ливнем и градом.
Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.