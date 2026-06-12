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Регион
12 июня, 16:55

«Столб соединил небо и землю»: Смерч под Киевом сняли на видео

Смерч в районе Белой Церкви под Киевом сняли на видео

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Minerva Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Minerva Studio

В Киевской области очевидцы засняли смерч. Огромный вращающийся столб «соединил» небо и землю и прошёл вблизи города Белая Церковь. Явление сопровождалось грозой, порывистым ветром и дождём. Видео появилось в местных пабликах.

Смерч под Киевом. Видео © Telegram / Киiв IНФО

В комментариях украинцы признались, что смерч не первый раз появляется в регионе. На фоне изменений климата это природное являение явление стало всё чаще фиксироваться на Украине.

Не лезь, оно тебя сожрёт: Почему нельзя снимать смерч для соцсетей
Не лезь, оно тебя сожрёт: Почему нельзя снимать смерч для соцсетей

Ранее на Керчь в восточной части Крыма обрушился смерч. Удар стихии попал на видео, снятое очевидцами. Инцидент произошёл 9 июня. Смерч сопровождался сильным ливнем и градом.

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Татьяна Миссуми
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