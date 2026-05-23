Не лезь, оно тебя сожрёт: Почему нельзя снимать смерч для соцсетей

Смерч в Подмосковье способен перевернуть автомобиль и нанести человеку серьёзные травмы, поэтому при шквалистом ветре лучше укрыться в стационарном здании. Об этом РИАМО предупредил бывший сотрудник МЧС и инструктор спецназа Александр Ластовина.

«Учитывая, что в нашем регионе смерч может поднимать в воздух тяжёлые предметы и переворачивать автомобили, в лучшем случае это грозит ушибами и переломами. Прятаться под кровать от него необязательно, вполне достаточно стационарного укрытия — здания. Нужно опасаться оказаться в его эпицентре», — сказал Ластовина.

Инструктор отметил, что если непогода застала на улице, разумнее всего зайти в ближайшее здание. В отличие от США, в российских широтах ветер не набирает такой разрушительной силы, но получить серьёзные травмы вполне реально.

Московский регион в будущем может столкнуться с ростом смерчей и ураганов из-за плотной застройки. Высотные здания действуют как барьеры, перенаправляя и усиливая воздушные потоки, создавая локальные зоны высокого давления, которые усиливают грозы.