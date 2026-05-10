На Кубани смерч повредил постройки возле дороги и попал на видео

В Краснодарском крае местные жители заметили смерч. Природное явление прошло на трассе между Армавиром и станицей Отрадной, сообщают очевидцы в телеграм-каналах.

Вихрь сорвал крыши с хозяйственных построек, которые стояли вдоль дороги. По предварительным данным, именно эти сооружения и пострадали от удара стихии.

Помимо этого в нескольких районах региона также бушуют грозы и идёт град. Смерчи в этих местах возникают часто — причина в сочетании высокой температуры и влажности. Скорость воздуха внутри воронки может превышать 100–150 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что на Екатеринбург обрушился ураган, который сопровождался выпадением града. Сразу несколько субъектов Уральского федерального округа получили экстренное штормовое предупреждение. Под натиском стихии попадали деревья, у автобуса сорвало технический люк, а на перекрёстках оказались разбиты светофоры. Досталось и стройплощадкам — там ветер перевернул пластиковые биотуалеты и сорвал часть кровли с капитальных строений.