День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 14:55

Ураган с градом обрушился на Екатеринбург: повалены деревья, летают крыши

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

На Екатеринбург обрушились сильный шторм и град, в нескольких субъектах Урала введено штормовое предупреждение. SHOT публикует снятые очевидцами кадры буйства стихии в столице Свердловской области.

Ненастье в Екатеринбурге. Видео © SHOT

Порывистый ветер начался несколько часов назад. Стихия повалила деревья, вырвала люк у автобуса, а также разрушила светофоры, снесла кровли зданий и биотуалеты на строительной площадке. Затем в уральской столице начался град. Непогода также бушует в соседнем Пермском крае.

Режим штормового предупреждения объявили сразу в нескольких регионах. В список попали Татарстан, Челябинская область и другие территории. В Челябинске под вопросом оказался праздничный салют. Из-за урагана и осадков запускать фейерверки запрещено по правилам безопасности.

«Дома ходили ходуном»: Жители Северо-Курильска пережили ураган, сравнимый с землетрясением
«Дома ходили ходуном»: Жители Северо-Курильска пережили ураган, сравнимый с землетрясением

А 6 мая в Кировской области из-за сильного грозового шторма пострадали двое местных жителей. Около десяти тысяч жителей региона временно остались без электричества.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Погода
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar