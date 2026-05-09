Ураган с градом обрушился на Екатеринбург: повалены деревья, летают крыши

На Екатеринбург обрушились сильный шторм и град, в нескольких субъектах Урала введено штормовое предупреждение. SHOT публикует снятые очевидцами кадры буйства стихии в столице Свердловской области.

Порывистый ветер начался несколько часов назад. Стихия повалила деревья, вырвала люк у автобуса, а также разрушила светофоры, снесла кровли зданий и биотуалеты на строительной площадке. Затем в уральской столице начался град. Непогода также бушует в соседнем Пермском крае.

Режим штормового предупреждения объявили сразу в нескольких регионах. В список попали Татарстан, Челябинская область и другие территории. В Челябинске под вопросом оказался праздничный салют. Из-за урагана и осадков запускать фейерверки запрещено по правилам безопасности.

А 6 мая в Кировской области из-за сильного грозового шторма пострадали двое местных жителей. Около десяти тысяч жителей региона временно остались без электричества.