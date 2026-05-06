В Кировской области из-за грозового шторма пострадали два человека

В Кировской области из-за мощного грозового шторма пострадали два человека. На данный момент информации об их состоянии нет. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, уточнив, что, по предварительной информации, примерно десять тысяч жителей региона временно остались без света.

Шквалистый ветер в сочетании с обильными осадками привёл к серьёзным сбоям в работе энергосетей. Mash уточняет, что без электричества оказались 592 частных и многоквартирных дома в 75 населённых пунктах. В их числе — областной центр Киров, а также Кирово-Чепецкий район, Слободской и Котельнический муниципальные округа.

Мощный шторм в Кировской области неносит урон мирной жизни. Видео © Telegram / Mash

Также, как передаёт телеграм-канал, разбушевавшаяся стихия повалила полтора десятка деревьев, нанесла повреждения примерно 13 автомобилям и лишила кровли несколько строений.

В настоящее время бригады аварийных служб занимаются восстановлением подачи электроэнергии и устранением последствий урагана.

Ранее сообщалось, что число жертв непогоды в Самарской области увеличилось до трёх человек. Причиной гибели стало падение деревьев, поваленных сильным ветром.