Губернатор подтвердил гибель трёх человек из-за непогоды в Самарской области
Число жертв непогоды в Самарской области увеличилось до трёх человек. Причиной гибели стало падение деревьев, поваленных сильным ветром. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«К сожалению, есть погибшие. Это ребёнок и взрослый мужчина в Самаре, ещё один мужчина погиб в Борском районе. Ужасная трагедия. Глубочайшие соболезнования семьям и близким», — сказал глава региона.
Федорищев добавил, что есть и пострадавшие — им сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь. Глава региона заверил, что семьи погибших получат всю необходимую поддержку, а следственные органы разберутся в обстоятельствах случившегося.
Напомним, в Самарской области из-за сильного шторма с ветром до 27 м/с рухнули 36 деревьев, повреждены 15 машин, поступило более сотни сигналов о происшествиях. На проспекте Карла Маркса в Самаре упавшее дерево убило мужчину. Также на Нижегородской улице дерево упало на двух школьниц — 14-летняя погибла, 13-летняя выжила и госпитализирована. В регионе объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дождь, гроза, град и шквалистый ветер.
