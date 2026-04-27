Губернатор подтвердил гибель трёх человек из-за непогоды в Самарской области

Число жертв непогоды в Самарской области увеличилось до трёх человек. Причиной гибели стало падение деревьев, поваленных сильным ветром. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«К сожалению, есть погибшие. Это ребёнок и взрослый мужчина в Самаре, ещё один мужчина погиб в Борском районе. Ужасная трагедия. Глубочайшие соболезнования семьям и близким», — сказал глава региона.

Федорищев добавил, что есть и пострадавшие — им сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь. Глава региона заверил, что семьи погибших получат всю необходимую поддержку, а следственные органы разберутся в обстоятельствах случившегося.