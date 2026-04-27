В Самаре мужчина погиб после падения дерева на тротуар. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области. По предварительным данным, трагедия произошла 27 апреля на проспекте Карла Маркса. Дерево рухнуло на пешеходную зону, под ним оказался человек.

«По предварительным данным, 27.04.2026 на проспекте Карла Маркса в Самаре произошло падение дерева на тротуар. В результате происшествия погиб мужчина», — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Кировского района Самары начала проверку. Специалистам предстоит установить все обстоятельства случившегося.

В регионе сегодня наблюдается сильный штормовой ветер. По данным МЧС, порывы достигают 27 метров в секунду. Только за несколько часов в Самарской области упали 36 деревьев, повреждения получили 15 легковых автомобилей. Всего спасателям поступило более сотни сообщений о происшествиях.

Ранее сообщалось, что одно из рухнувших деревьев убило девочку 2012 года рождения. Ещё одну школьницу с травмами госпитализировали.