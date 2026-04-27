Убийце экс-мэра Самары Тарховой вменяют надругательство над телами
Следствие расширило обвинения в отношении Екатерины Тарховой, внучки убитого бывшего мэра Самары. Теперь ей также вменяют надругательство над телами, сообщили в правоохранительных органах.
«Ей вменяют убийство, надругательство над телами, мошенничество, кражи, подделку документов», — сказано в сообщении.
Ранее, в феврале 2026 года, при рассмотрении вопроса о продлении ареста в суде сообщалось, что в одно производство объединены семь уголовных дел. Они были возбуждены в период с февраля по ноябрь 2025 года, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что внучке бывшего мэра Самары предъявлено обвинение в убийстве двух человек. По версии следствия, жертвами стали сам дедушка и бабушка Наталья. В квартире подозреваемой обнаружили документы пропавших родственников. Предполагается, что преступление могло быть совершено накануне Нового года. В настоящее время останки ищут на полигоне отходов, однако вероятность их обнаружения оценивается как крайне низкая. Также отмечается, что девушка перестала отрицать свою причастность к гибели близких.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.
Обложка © Telegram / SHOT