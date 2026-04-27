27 апреля, 13:10

Под Самарой ветер снёс с трассы «Газель» с прицепом

Место опрокидывания «Газели» в Самарской области. Обложка © VK / ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области погода испытала на прочность автомобилистов. В понедельник на трассе М5 у села Утёвка Нефтегорского района сильный ветер перевернул грузовую «Газель» с прицепом, сообщает региональное МВД.

Ураган под Самарой снёс с трассы «Газель» с прицепом. Видео © Mash

Ураган оторвал часть прицепа, а саму машину буквально сдуло с дороги на обочину. Водитель, к счастью, остался жив и не пострадал. Но вещи и документы ему пришлось собирать по всему полю — так сильно их разбросало ветром.

«По предварительным данным Госавтоинспекции, <...> в результате воздушного бокового потока произошло опрокидывание ГАЗели с прицепом (без груза), под управлением 40-летнего водителя», — говорится в сообщении. В регионе уже объявили оранжевый уровень погодной опасности: порывы ветра достигают 27 метров в секунду.

В Подмосковье два человека погибли в ДТП из-за скользкой дороги
В Подмосковье два человека погибли в ДТП из-за скользкой дороги

Ранее Life.ru уже писали об ещё одной трагедии в Самаре — там рухнувшее дерево убило школьницу. Ещё одна девочка пострадала и была госпитализирована. Стихия не отступает, и жителей просят быть предельно осторожными.

Наталья Афонина
