Страшная случайность: Три девочки погибли от удара молнии, укрываясь от грозы на кухне

На западе Уганды во время сильной грозы молния ударила в жилое здание, где находились дети — все они погибли. Об этом сообщило издание Nilepost News.

Трагедия произошла в воскресенье, 3 мая, в районе Кабале. В этот день в регионе разразился мощный ливень с грозой. Две школьницы 13 лет вместе с четырёхлетней сестрой одной из них укрылись от непогоды на кухне дома. Взрослых рядом не было. Во время удара молнии в здание дети погибли на месте. Спасти их не удалось.

Руководитель учебного заведения, где учились девочки, заявил, что случившееся стало тяжёлым ударом для всех, кто их знал. Глава местной общины сообщил, что из-за непогоды возникли трудности со связью. Это задержало обращение в полицию и оформление необходимых процедур.

