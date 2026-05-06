6 мая, 12:48

«Дома ходили ходуном»: Жители Северо-Курильска пережили ураган, сравнимый с землетрясением

В Северо-Курильске ураган с порывами под 40 м/с раскачивал дома и срывал крыши

Обложка © ChatGPT

Жители Северо-Курильска столкнулись с мощнейшим ураганом. Порывы ветра достигали скорости более 40 метров в секунду, и это вызвало настоящий хаос в городе, передаёт 360.ru.

Ураган накрыл Сахалинскую область. Видео © 360.ru

Очевидица поделилась кадрами разбушевавшейся стихии. По её словам, неприятные ощущения были связаны с тем, что многоэтажные дома вибрировали, а мусорные баки носило по дороге.

«Дома ходили ходуном. Были неприятные ощущения. Сегодня уже лучше», — рассказала местная жительница.

В администрации уточнили: сначала прошёл сильный дождь, а после обеда погода резко изменилась. Здания раскачивало с такой амплитудой, что это напоминало землетрясение.

Стихия привела к кратковременным отключениям света, поваленным дорожным знакам, срыву кровли и перевёрнутым контейнерным площадкам. Мэр лично объезжал объекты инфраструктуры, фиксируя повреждения. Восстановительные работы уже начались.

Непогода в регионах привела к поваленным деревьям и повреждённым машинам

А ранее Life.ru сообщал, что на Камчатке объявлена лавинная опасность на три дня. Спасатели рекомендуют туристам, спортсменам, охотникам и организациям, работающим в горах, принять повышенные меры безопасности.

Дарья Нарыкова
