«Дома ходили ходуном»: Жители Северо-Курильска пережили ураган, сравнимый с землетрясением

Жители Северо-Курильска столкнулись с мощнейшим ураганом. Порывы ветра достигали скорости более 40 метров в секунду, и это вызвало настоящий хаос в городе, передаёт 360.ru.

Очевидица поделилась кадрами разбушевавшейся стихии. По её словам, неприятные ощущения были связаны с тем, что многоэтажные дома вибрировали, а мусорные баки носило по дороге.

«Дома ходили ходуном. Были неприятные ощущения. Сегодня уже лучше», — рассказала местная жительница.

В администрации уточнили: сначала прошёл сильный дождь, а после обеда погода резко изменилась. Здания раскачивало с такой амплитудой, что это напоминало землетрясение.

Стихия привела к кратковременным отключениям света, поваленным дорожным знакам, срыву кровли и перевёрнутым контейнерным площадкам. Мэр лично объезжал объекты инфраструктуры, фиксируя повреждения. Восстановительные работы уже начались.

