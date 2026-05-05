На Камчатке объявили лавинную опасность на три дня

На Камчатке объявлено предупреждение о лавинной опасности. Оно будет действовать с 6 по 8 мая включительно на ряде горных территорий региона. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Камчатку предупредили о лавинах. Видео © Telegram/ ЧП Камчатка

Под ограничение попали Вилючинский городской округ, Елизовский, Усть-Большерецкий, Соболевский, Мильковский, Быстринский и Усть-Камчатский округа. Опасность также сохраняется на Вилючинском, Козельском, Корякском и Авачинском вулканах, в Кроноцком заповеднике и у Ключевской группы вулканов.

Спасатели рекомендуют туристам, спортсменам, охотникам и организациям, работающим в горах, принять повышенные меры безопасности. Жителям советуют воздержаться от посещения лавиноопасных склонов, а родителям — следить за детьми и предупредить их об опасности игр у подножия сопок.

Кроме того, на западном побережье Камчатки вечером 5 мая ожидается перелив песчаной косы морской водой на участке от посёлка Октябрьский до мыса Левашова. По прогнозу, явление сохранится до 3:00 6 мая.

Ранее Life.ru писал, что на Камчатку надвигается циклон с ветром до 30 м/с и мокрым снегом. Погода в регионе начала ухудшаться с 3 мая.