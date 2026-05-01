На Камчатке сноубордист в последний момент свернул на скалу и спасся от лавины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yankovsky88
На Камчатке сноубордист в последнюю секунду избежал риска гибели под сошедшей лавиной, успев запрыгнуть на острые каменные выступы скалы. Видео инцидента публикует SHOT.
Сноубордист в последний миг уходит от лавины. Видео © SHOT
Такие трюки требуют исключительной реакции и подготовки. Спортсмен не пострадал.
Ранее чрезвычайное происшествие случилось на руднике «Ирокинда»: группа людей расчищала технологическую дорогу, когда внезапно сошедший снежный поток накрыл их. СК возбудил уголовное дело.
