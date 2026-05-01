1 мая, 16:58

На Камчатке сноубордист в последний момент свернул на скалу и спасся от лавины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yankovsky88

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yankovsky88

На Камчатке сноубордист в последнюю секунду избежал риска гибели под сошедшей лавиной, успев запрыгнуть на острые каменные выступы скалы. Видео инцидента публикует SHOT.

Сноубордист в последний миг уходит от лавины. Видео © SHOT

Такие трюки требуют исключительной реакции и подготовки. Спортсмен не пострадал.

Ранее чрезвычайное происшествие случилось на руднике «Ирокинда»: группа людей расчищала технологическую дорогу, когда внезапно сошедший снежный поток накрыл их. СК возбудил уголовное дело.

Юрий Лысенко
