Сход лавины произошёл на руднике в Бурятии, шесть человек находятся под завалами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lysogor Roman
ЧП произошло в Муйском районе Республики Бурятия. На территории рудника «Ирокинда» внезапно сошла снежная масса, накрывшая группу сотрудников, сообщили в МЧС.
Девять человек в этот момент занимались расчисткой технологической дороги. Стихия застала людей врасплох, не оставив шанса быстро покинуть опасную зону.
В пресс-службе МЧС РФ подтвердили инцидент. По предварительным данным, троим рабочим удалось выбраться из-под завала собственными силами, однако судьба ещё шестерых остается неизвестной.
Сейчас на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные мероприятия. Специалисты пытаются как можно быстрее извлечь оказавшихся в снежном плену людей.
Ранее в Ростовской области произошел взрыв в шахте. Один рабочий погиб, трое пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности, повлекшем тяжкий вред здоровью.
