28 апреля, 07:40

Сход лавины произошёл на руднике в Бурятии, шесть человек находятся под завалами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lysogor Roman

ЧП произошло в Муйском районе Республики Бурятия. На территории рудника «Ирокинда» внезапно сошла снежная масса, накрывшая группу сотрудников, сообщили в МЧС.

Девять человек в этот момент занимались расчисткой технологической дороги. Стихия застала людей врасплох, не оставив шанса быстро покинуть опасную зону.

В пресс-службе МЧС РФ подтвердили инцидент. По предварительным данным, троим рабочим удалось выбраться из-под завала собственными силами, однако судьба ещё шестерых остается неизвестной.

Сейчас на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные мероприятия. Специалисты пытаются как можно быстрее извлечь оказавшихся в снежном плену людей.

На шахте в Кузбассе сработали датчики загазованности, началась эвакуация

Ранее в Ростовской области произошел взрыв в шахте. Один рабочий погиб, трое пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности, повлекшем тяжкий вред здоровью.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Оксана Попова
