17 апреля, 06:08

На шахте в Кузбассе сработали датчики загазованности, началась эвакуация

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

На шахтоуправлении «Талдинское-Кыргайское» в Кемеровской области датчики отметили опасный уровень углекислого газа. Сработала автоматика, после чего руководство предприятия незамедлительно инициировало вывод персонала на поверхность.

«Датчик контроля угарного газа зафиксировал превышение СО в воздухоподающем стволе, горения нет», — уточнили в региональном министерстве угольной промышленности. Для обследования выработок на объект оперативно прибыли сотрудники военизированных горноспасательных частей.

К моменту инцидента под землей находилось 122 рабочих. На текущий час половина сотрудников, 60 человек, успешно покинули аварийный участок согласно плану ликвидации последствий.

Специалисты произвели реверс воздушной струи, чтобы нормализовать атмосферу в забое. Сейчас дыма в горных коридорах не наблюдается, газовый состав воздуха пришел в норму.

К спасательной операции от МЧС России привлечено 40 специалистов и 8 единиц спецтехники. Ситуация остается под контролем профильных ведомств, угрозы жизни горняков нет.

Экс-совладелец шахты «Листвяжная», где погиб 51 человек, скрылся от следствия
Ранее в Ростовской области произошел взрыв в шахте. Один рабочий погиб, трое пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности, повлекшем тяжкий вред здоровью.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Оксана Попова
