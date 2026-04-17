На шахте в Кузбассе сработали датчики загазованности, началась эвакуация

На шахтоуправлении «Талдинское-Кыргайское» в Кемеровской области датчики отметили опасный уровень углекислого газа. Сработала автоматика, после чего руководство предприятия незамедлительно инициировало вывод персонала на поверхность.

«Датчик контроля угарного газа зафиксировал превышение СО в воздухоподающем стволе, горения нет», — уточнили в региональном министерстве угольной промышленности. Для обследования выработок на объект оперативно прибыли сотрудники военизированных горноспасательных частей.

К моменту инцидента под землей находилось 122 рабочих. На текущий час половина сотрудников, 60 человек, успешно покинули аварийный участок согласно плану ликвидации последствий.

Специалисты произвели реверс воздушной струи, чтобы нормализовать атмосферу в забое. Сейчас дыма в горных коридорах не наблюдается, газовый состав воздуха пришел в норму.

К спасательной операции от МЧС России привлечено 40 специалистов и 8 единиц спецтехники. Ситуация остается под контролем профильных ведомств, угрозы жизни горняков нет.

Ранее в Ростовской области произошел взрыв в шахте. Один рабочий погиб, трое пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности, повлекшем тяжкий вред здоровью.