Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 07:15

Экс-совладелец шахты «Листвяжная», где погиб 51 человек, скрылся от следствия

Владимир Гридин. Обложка © ITAR-TASS / Шарифулин Валерий

Бывший совладелец шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, где в ноябре 2021 года в результате взрыва погиб 51 человек, скрывается от следствия за рубежом. Об этом говорится в материалах уголовного дела, с которыми ознакомились журналисты. При этом Владимир Гридин в курсе, что им интересуются силовики.

«Однако ни в орган предварительного расследования, ни в суд он не явился», — говорится в документе.

У следствия есть поводы интересоваться личностью Гридина, порядок его привлечения к делу в качестве обвиняемого не был нарушен. Его объявили в международный розыск 1 октября 2024 года, пишет РИА «Новости».

Напомним, взрыв на шахте «Листвяжная» в Кузбассе прогремел 25 ноября 2021 года. В выработках взорвался метан. Погибли 46 рабочих и пять спасателей. Арестован основной владелец шахты Михаил Федяев, генеральный директор Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов и главный инженер Анатолий Лобанов. Высшее руководство объекта получило реальное наказание.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • ЧП на шахте "Листвяжная"
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar