Экс-совладелец шахты «Листвяжная», где погиб 51 человек, скрылся от следствия
Владимир Гридин. Обложка © ITAR-TASS / Шарифулин Валерий
Бывший совладелец шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, где в ноябре 2021 года в результате взрыва погиб 51 человек, скрывается от следствия за рубежом. Об этом говорится в материалах уголовного дела, с которыми ознакомились журналисты. При этом Владимир Гридин в курсе, что им интересуются силовики.
«Однако ни в орган предварительного расследования, ни в суд он не явился», — говорится в документе.
У следствия есть поводы интересоваться личностью Гридина, порядок его привлечения к делу в качестве обвиняемого не был нарушен. Его объявили в международный розыск 1 октября 2024 года, пишет РИА «Новости».
Напомним, взрыв на шахте «Листвяжная» в Кузбассе прогремел 25 ноября 2021 года. В выработках взорвался метан. Погибли 46 рабочих и пять спасателей. Арестован основной владелец шахты Михаил Федяев, генеральный директор Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов и главный инженер Анатолий Лобанов. Высшее руководство объекта получило реальное наказание.
