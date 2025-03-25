Директорам шахты «Листвяжная» назначили реальные сроки по делу о взрыве

Генеральному директору компании «СДС-уголь» Геннадию Алексееву был вынесен приговор. Он отправится в тюрьму на пять лет и три месяца. Также к 5 годам колонии по делу о взрыве на шахте, в результате которого погиб 51 человек, был приговорён технический директор предприятия Антон Якутов.