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25 марта, 08:17

Директорам шахты «Листвяжная» назначили реальные сроки по делу о взрыве

Генеральному директору компании «СДС-уголь» Геннадию Алексееву был вынесен приговор. Он отправится в тюрьму на пять лет и три месяца. Также к 5 годам колонии по делу о взрыве на шахте, в результате которого погиб 51 человек, был приговорён технический директор предприятия Антон Якутов.

«Алексеева Геннадия Федоровича признать виновным и назначить ему наказание на срок 5 лет 3 месяца лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в организациях, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», передаёт слова судьи ТАСС.

Оба подозреваемых были признаны виновными в злоупотреблении полномочиями, что повлекло тяжкие последствия.

Суд вынес приговор главному инженеру "Листвяжной" по делу о гибели 51 человека
Суд вынес приговор главному инженеру "Листвяжной" по делу о гибели 51 человека

Напомним, что 25 ноября 2021 года на «Листвяжной» случилось задымление вентиляционной выработки, располагавшейся на глубине в 250 метров. Это привело к гибели 46 находившихся внутри шахтёров и пятерых горных спасателей. В связи с ЧП были арестованы председатель совета директоров компании «СДС-уголь» и владелец шахты Михаил Федяев, генеральный директор Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов и главный инженер Анатолий Лобанов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Мария Любицкая
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