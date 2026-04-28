28 апреля, 09:43

СК завёл дело после схода лавины на работников рудника «Ирокинда» в Бурятии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikitin Victor

В Республике Бурятия возбуждено уголовное дело после схода снежной массы на сотрудников горнодобывающего предприятия. Расследование ведётся по статье о нарушении правил безопасности, повлёкшем гибель людей. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По данным следствия, 28 апреля в Муйском районе со склона горы обрушился снег. Под завалами оказались, предварительно, шесть человек, выполнявших работы на участке. Их точное число и состояние уточняются.

На месте работают экстренные службы и следственно-оперативная группа. Проводятся действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что ЧП произошло на территории рудника «Ирокинда». В момент происшествия группа занималась расчисткой технологической дороги, когда поток снега внезапно накрыл людей. Согласно последним данным, одного погибшего уже достали из-под снежных завалов.

Полина Никифорова
