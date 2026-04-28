Одного погибшего достали из-под снежных завалов на руднике «Ирокинда» в Бурятии

В Бурятии на руднике «Ирокинда» спасатели обнаружили и извлекли тело одного человека после схода снежной лавины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ходе поисково-спасательных работ было обнаружено и извлечено тело одного погибшего. Работы на месте продолжаются, обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в Муйском районе Республики Бурятия на территории рудника «Ирокинда» произошёл сход снежной массы, накрывший группу сотрудников. В момент инцидента девять человек занимались расчисткой технологической дороги. Снежный поток сошёл внезапно и застал рабочих врасплох, не позволив им быстро покинуть опасную зону.