Жителей Камчатки предупредили о шквальном ветре и гололёдице

На Камчатку движется мощный циклон. По данным регионального МЧС, уже в ближайшие сутки стихия накроет несколько районов.

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды с ночи на 3 мая. В Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, а также в Елизовском и Усть-Большерецком округах ожидаются осадки в виде снега с дождём. Скорость ветра может достигать 15–20 метров в секунду, а на побережье — до 25–30 метров.

В этих же районах возможно налипание мокрого снега на линии электропередач и ветки деревьев. Автомобилистов предупреждают о гололёдице.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов и соблюдать скоростной режим. Туристическим группам и охотникам лучше отказаться от походов в отдалённую местность и прибрежную зону.

