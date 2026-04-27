27 апреля, 16:55

Непогода в регионах привела к поваленным деревьям и повреждённым машинам

Ураган в регионах России повалил деревья и срывал крыши, повредив автомобили. Обложка © Telegram / ЧП53 Великий Новгород

В ряде российских регионов мощный ураган привёл к падению деревьев, повреждению крыш и травмам людей, включая пострадавшую девушку в татарстанском Менделеевске. Об этом стало известно SHOT.

Во Владимирской области из-за сильного ветра на мужчину рухнула остановка общественного транспорта — он, по предварительным данным, не пострадал. В Менделеевске (Татарстан) аналогичная конструкция упала на молодую девушку, в результате чего она получила черепно-мозговую травму.

В целом по республике зафиксированы серьёзные последствия стихии: сорваны десять крыш, повалены 42 дерева, повреждены три фасада многоквартирных домов в Набережных Челнах, а также пострадали 20 автомобилей. В Саратове сильный ветер сорвал часть крыши здания — фрагмент конструкции едва не упал на детей, игравших на площадке.

В Тамбове зафиксированы случаи срыва профлистов с крыш зданий, при этом прохожие не пострадали. В Нижнем Новгороде ураган повалил не менее 18 деревьев, также зафиксированы повреждения заборов и кровель жилых домов.

Под Самарой ветер снёс с трассы «Газель» с прицепом
Ранее в Самаре были зафиксированы смертельные последствия непогоды — за сутки три человека погибли из-за падения деревьев. Среди погибших — 13-летняя девочка, а также мужчины 1986 и 2004 годов рождения.

Милена Скрипальщикова
