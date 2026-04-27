27 апреля, 15:17

До трёх выросло число жертв непогоды в Самаре

Последствия непогоды в Самаре. Обложка © MAX / Следком-Самара

В Самаре за сутки три человека погибли в результате падения деревьев. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН-ТВ.

Место гибели одного из жителей Самары. Видео © MAX / Следком-Самара

Жертвами стали 13-летняя девочка, а также мужчины 1986 и 2004 годов рождения. Подруга погибшей школьницы получила травмы и в настоящее время находится в медицинском учреждении.

Под Самарой ветер снёс с трассы «Газель» с прицепом
Напомним, в регионе бушует сильный шторм — по данным МЧС, скорость ветра в порывах достигает 27 метров в секунду. Только за несколько часов в Самарской области рухнули 36 деревьев, повреждены 15 машин, а всего спасатели получили более сотни сигналов о происшествиях. Ранее сообщалось о погибшем.

BannerImage
