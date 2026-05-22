Природа против мегаполиса: Почему Москве угрожает нашествие смерчей и как от них защититься

Столичный регион в перспективе может столкнуться с ростом экстремальных погодных явлений, включая смерчи и ураганы. Такой прогноз Агентству городских новостей «Москва» озвучил исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.

«Высотные здания действуют как искусственные барьеры, перенаправляя и усиливая воздушные потоки. Из-за плотной застройки теплый воздух может застаиваться между зданиями, и холодные массы с окраин не могут его вытеснить. Это создает локальные зоны высокого давления, которые могут усиливать грозовые фронты и способствовать формированию смерчей», – отметил он.

Снижение подобных рисков возможно за счёт увеличения зелёных зон, восстановления естественных водных систем и более грамотного градостроительного планирования. В качестве положительного примера эксперт привёл благоустройство поймы Яузы, где частично восстановили природные функции территории и улучшили её экологическую устойчивость.

Отдельно подчёркивается, что единичных проектов недостаточно для системного эффекта — необходимы единые строительные нормы и обязательные требования к компенсации застройки зелёными территориями. Дополнительно предлагается учитывать воздушные потоки при проектировании городской среды и ужесточать соответствующие строительные стандарты.