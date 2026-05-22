Подмосковный Дмитров накрыло градом размером с горошину

В подмосковном Дмитрове зафиксированы грозовые явления, сопровождавшиеся ливнем и выпадением града. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В окрестностях Дмитрова прошла гроза с сильным ливнем и градом, диаметр градин составлял 0,5-1 см», — написал он в своём Telegram-канале.

Осадки сопровождались грозовой активностью и кратковременным усилением дождя. Метеорологи продолжают отслеживать развитие погодной ситуации в регионе.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье в пятницу ожидается ухудшение погодных условий с ливнями, градом и усилением ветра. Днём температура в столичном регионе поднимется до +27…+30 градусов, однако к вечеру ситуация изменится из-за прихода грозовых фронтов.