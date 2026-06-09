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9 июня, 17:31

«Воронка до неба»: Жители Керчи сняли на видео огромный смерч

Очевидцы сняли на видео огромный смерч в Керчи

Обложка © Telegram/ Mash на волне

Обложка © Telegram/ Mash на волне

На Керчь в восточной части Крыма обрушился смерч. Удар стихии попал на видео, снятое очевидцами. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на волне».

На Керчь налетел мощный смерч. Видео © Telegram/ Mash на волне

На кадрах видно, как большая воронка поднимается к небу. В этот момент его периодически озаряют вспышки молний. Через некоторое время вихрь начал рассеиваться. Смерч сопровождался сильным ливнем и градом.

Не лезь, оно тебя сожрёт: Почему нельзя снимать смерч для соцсетей
Не лезь, оно тебя сожрёт: Почему нельзя снимать смерч для соцсетей

Ранее Life.ru писал, что смерчи с градом надвигаются на Курган и Тюмень. Жителей регионов призвали быть предельно осторожными и следить за экстренными оповещениями.

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Полина Никифорова
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