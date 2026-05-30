На Курган и Тюмень надвигаются смерчи с градом

Вечером 31 мая на Курганскую и Тюменскую области обрушатся ливни, крупный град и шквалистый ветер, не исключены смерчи. Такой прогноз дал синоптик Илья Винштейн.

Фото © Telegram / Погода 45 — погода в Кургане

«С 17 до 23 часов 31 мая в Курганской и Тюменской областях ожидаются сильные грозы, сильные ливни, шквалистый ветер до 20–25 метров в секунду и крупный град. Также существует вероятность формирования смерчей», — говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Именно этот показатель провоцирует формирование опасных очагов с градом и штормовым ветром. Чем он выше, тем реальнее угроза возникновения смерчей. Жителей регионов призвали быть предельно осторожными и следить за экстренными оповещениями.

Ранее сообщалось, что на приморский город Артём обрушился мощный град с ледяными крупицами диаметром до двух-трёх сантиметров. Очевидцы рассказывают, что как только град стих, на город немедленно обрушился ливень. По видео видно, что земля буквально усыпана крупными льдинками.