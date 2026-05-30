30 мая, 00:47

В Дагестане река Акташ смыла дом после сильных дождей

Обложка © МАКС / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Река Акташ смыла дом в населённом пункте Петраковское Хасавюртовского района Дагестана после сильных дождей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

«Поступило сообщение о том, что в населённом пункте Петраковское Хасавюртовского района рекой Акташ смыло дом. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия люди не пострадали. Другие данные о повреждениях пока не приводятся. Ранее региональное управление МЧС предупреждало о риске резких подъёмов воды на малых реках. Такая обстановка сохраняется из-за сильных и интенсивных дождей в Дагестане.

Ранее после мощного ливня улицы Днепра оказались затоплены потоками грязной воды. На кадрах видно, как улицы города затоплены водой, машины передвигаются по ним с большим трудом. Один из авторов видео рассказал, что на улице Ульянова «размывает деревья», и ему кажется, что «сейчас будет хана».

Антон Голыбин
