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22 июня, 18:23

Минимум пять человек пострадали из-за смерча в Свердловской области

Обложка © Telegram/ Екатеринбург ЧП

Обложка © Telegram/ Екатеринбург ЧП

В Свердловской области в результате смерча пострадали пять человек, трое из них госпитализированы. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

По предварительным данным, стихия также нанесла серьёзный ущерб инфраструктуре и жилым зданиям. Масштаб разрушений уточняется, на местах продолжаются обследования и оценка последствий непогоды.

«Также были повреждены 12 частных домов и хирургический корпус больницы», — отмечается в сообщении.

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Напомним, что смерч и порывистый ветер обрушились на Свердловскую область, затронув Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Стихия повредила 40 крыш в домах и девять опор ЛЭП. Ветер также повалил 25 деревьев.

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Полина Никифорова
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