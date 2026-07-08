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8 июля, 10:28

Эффект Фудзивары принесёт в Москву суперциклон, столицу ждут мощные ливни

Дождливая погода в Москве. Обложка © Life.ru

Дождливая погода в Москве. Обложка © Life.ru

Москва готовится к аномально дождливым выходным: за два дня в столице может выпасть до 67 литров осадков на квадратный метр. Это около 80% от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, причиной такой погоды станет редкое явление — эффект Фудзивары, при котором два циклона объединяются и формируют мощный вихрь. В этот раз в один погодный фронт могут соединиться циклоны «Бернадетт» и «Каспиец», причём последний обычно не активен в летний период.

Сильные дожди ожидаются в субботу и воскресенье. За выходные объём осадков может достигнуть примерно трёх четвертей месячной нормы — это сопоставимо с несколькими вёдрами воды на каждый квадратный метр поверхности.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве на выходных пройдут грозовые дожди, а температура снизится до +23…+25 градусов, оставаясь в пределах нормы. По словам синоптиков, в начале следующей недели осадки сохранятся, а воздух станет ещё прохладнее — около +21…+23 градусов днём.

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Владимир Озеров
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