Секса не будет: Снижение либидо в жару — норма, заявил врач

Снижение сексуального желания в жаркую погоду чаще всего является естественной реакцией организма, а не признаком проблем со здоровьем или отношений. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гинеколог Ольга Уланкина.

По словам специалиста, в условиях высокой температуры организм переходит в режим экономии ресурсов. Для поддержания нормальной температуры тела усиливаются потоотделение и кровообращение, а человек быстрее испытывает усталость и сонливость.

«Сексуальное желание закономерно снижается — организм воспринимает близость как дополнительную нагрузку», — пояснила врач.

У мужчин жаркая погода может временно влиять на уровень тестостерона, поскольку для нормальной работы яичек необходима температура ниже температуры тела. У женщин перегрев и нарушения сна способны повышать уровень кортизола — гормона стресса, который также может снижать либидо.

При этом специалист отметила, что в некоторых случаях снижение сексуального желания может быть связано с обезвоживанием или развитием заболеваний. Потеря жидкости и электролитов способна вызывать слабость, головокружение, снижение давления и ухудшение общего самочувствия.

Кроме того, жара и повышенная влажность создают благоприятные условия для развития бактериальных и грибковых инфекций. У женщин это может приводить к молочнице, бактериальному вагинозу и циститу, а у мужчин — к обострению простатита.

Для поддержания самочувствия и сохранения либидо летом врач рекомендует поддерживать комфортную температуру в помещении, носить одежду из натуральных тканей, соблюдать питьевой режим и своевременно менять влажную одежду после купания.

Ранее врач-уролог Антон Самсонов предупредил, что жара и интимная близость могут спровоцировать инсульт из-за расширения сосудов, потери жидкости и роста давления, что суммирует риски для сердечно-сосудистой системы. Людям с имеющимися проблемами он посоветовал избегать чрезмерных нагрузок и соблюдать питьевой режим.