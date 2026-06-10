Названы топ-3 позы для секса в жару +30°, чтобы интим не закончился инсультом

Жара выше +30° вносит коррективы не только в нашу рабочую жизнь, но и в интимную. Секс в таких погодных условиях может стать настоящим испытанием, а не наслаждением. Какие позы лучше выбрать, а также когда лучше уединяться с половинкой — утром или вечером, Life.ru рассказала сексолог Александра Миллер.

Заниматься сексом ночью или ранним утром — это не совет, это спасение. В 15:00, когда асфальт плавится, ваш секс будет похож на марафон в сауне. Оргазм, конечно, случится, но следом — скорая с диагнозом «тепловой удар на радостях». Холодный душ — это убийца страсти! Резкий холод шокирует сосуды, и эрекция может сказать «до свидания». Лучше тёплый или прохладный. Идеально — контрастный в конце процесса, как десерт. Главный совет: уберите динамические нагрузки! Александра Миллер Сексолог

Забудьте шпагаты и отжимания от люстры. Ваши позы в +30° — это минимализм с максимальным контактом:

1. «Ложки»: Тела соприкасаются только самым нужным. Плюс — лёгкий доступ до клитора, минус — нет миссионерского ада с капающим в глаза потом.

2. «Наездница» сидя (а не на корточках!). Она сверху, но двигается не вверх-вниз (это для спортзала), а скользит вперёд-назад. У неё есть свобода, у него — глоток воздуха.

3. Миссионерская, но положите под поясницу подушку, а её ноги — на плечи или широко в стороны. Вы лежите, как королева, он опирается на прямые руки, а не висит над вами мешком. Вентилятор направлен на спину — это оргазм с ветерком.

И запомните: пот — это не стыдно, но если капля упала с носа партнёра прямо вам в глаз — воспринимайте это как комический перформанс. Пейте воду до, во время и после. И если в какой-то момент вам показалось, что сердце выпрыгивает не только от страсти, но и от перегрева, — сделайте паузу. Обнимитесь голыми мокрыми телами под кондиционером. Это тоже интимность. Так что никакого воздержания! Просто переходим в другой режим. Александра Миллер Сексолог

Эти рекомендации могут действительно быть полезными — дело в том, что в России выросло число инсультов после секса. На этот фактор теперь приходится около 5% от общего числа приступов. Одновременно с этим данное заболевание в целом «помолодело»: в больницы всё чаще попадают пациенты чуть старше 30 лет, а также возрастной категории 40–45 лет.