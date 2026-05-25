В России выросло число инсультов после секса

В России выросло число инсультов, случающихся во время сексуальной активности. На этот фактор теперь приходится около 5% от общего числа приступов. Одновременно с этим, по данным SHOT, данное заболевание в целом «помолодело»: в больницы всё чаще попадают пациенты чуть старше 30 лет, а также возрастной категории 40–45 лет.

Как рассказал врач-нейрохирург Вячеслав Рак, сам по себе секс является серьёзной физической нагрузкой. Для людей с врождёнными патологиями сосудов — например, артериовенозной мальформацией (АВМ), — такая нагрузка может стать фатальной. Болезнь долгое время протекает бессимптомно, и молодые парни и девушки даже не догадываются о риске. Выявить АВМ можно только при помощи КТ головы или МРТ.

Обезопасить себя можно походом к врачу для наблюдения. Ипохондрикам можно особо не переживать — главное, регулярно обследоваться.

Ранее 30-летняя жительница Твери пережила инсульт прямо во время близости с мужем — в тот день она сначала сходила на тренировку в бассейн, а вечером дома внезапно почувствовала резкое учащение пульса, сильное сердцебиение, а через несколько секунд — нестерпимую головную боль, после чего практически перестала ощущать левую руку и ногу; супруг немедленно вызвал медиков, в больнице обследование показало масштабное кровоизлияние в мозг.