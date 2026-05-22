Россиянка перенесла инсульт во время секса и восстанавливается уже третий год

30-летняя жительница Твери столкнулась с инсультом во время интимной близости с супругом. После пережитого девушке пришлось заново учиться ходить, а восстановление продолжается до сих пор, пишет SHOT.

В тот день Серафима сначала отправилась на тренировку в бассейн, а вечером вернулась домой. Во время близости она внезапно почувствовала резкое учащение пульса и сильное сердцебиение. Спустя несколько секунд появилась нестерпимая головная боль, после чего девушка практически перестала ощущать левую руку и ногу.

Супруг немедленно вызвал медиков. Пациентку доставили в больницу, где обследование выявило масштабное кровоизлияние в мозг. Врачам пришлось проводить срочную операцию, которая длилась около шести часов. Затем женщина провела несколько дней в реанимации и ещё неделю — под наблюдением специалистов в палате.

Позже выяснилось, что причиной случившегося стала врождённая аномалия сосудов головного мозга. До инсульта Серафима даже не подозревала о проблеме.

Сейчас девушка продолжает длительную реабилитацию. За последние годы она успела пройти через инвалидную коляску, лечение в специализированных центрах и тяжёлое восстановление двигательных функций. Сегодня россиянка ходит с тростью, а после операции в её голове установлены титановые клипсы. При этом последствия инсульта всё ещё дают о себе знать — особенно на левой ноге.

Ранее Life.ru уже писал, что в жаркую погоду интимная близость может стать серьёзной нагрузкой для организма и даже повысить риск инфаркта или инсульта. При высокой температуре у мужчин нередко снижается сексуальное желание, поскольку организм в таких условиях старается избегать лишней физической активности и перегрева. Так что лучше переносить интим на более безопасное время — раннее утро или поздний вечер, когда жара спадает. Перед близостью также рекомендуется принять прохладный душ.