Секс в жару грозит инсультом и тромбозом, предупредил уролог

Жаркая погода плюс физическая активность во время интимной близости могут спровоцировать сердечно-сосудистые осложнения, включая инсульт. Такое предупреждение сделал врач-уролог и андролог Антон Самсонов в беседе с РИАМО.

В жару любой риск сердечного события повышается. Орган работает интенсивнее, сосуды расширяются, чтобы охладить тело, а это чревато разрывом повреждённых артерий — атеросклеротических бляшек или аневризм. Так возникает геморрагический инсульт, пояснил оперирующий хирург.

Кроме того, в зной через пот и дыхание теряется много жидкости. Кровь сгущается, что увеличивает вероятность тромбообразования — это уже механизм ишемической формы катастрофы. Сам по себе секс поднимает пульс, давление и усиливает потоотделение.

«Таким образом, риски суммируются», — отметил кандидат медицинских наук.

Людям с уже имеющимися проблемами сердца и сосудов в такие дни стоит быть особенно осторожными. Врачи рекомендуют избегать чрезмерных нагрузок и соблюдать питьевой режим.

А ранее Life.ru сообщал, что в России выросло число инсультов после секса. По словам специалиста, сам по себе секс является серьёзной физической нагрузкой. Для людей с врождёнными патологиями сосудов — например, артериовенозной мальформацией (АВМ), — такая нагрузка может стать фатальной.