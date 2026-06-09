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Регион
9 июня, 11:19

Секс в жару грозит инсультом и тромбозом, предупредил уролог

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joe Techapanupreeda

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joe Techapanupreeda

Жаркая погода плюс физическая активность во время интимной близости могут спровоцировать сердечно-сосудистые осложнения, включая инсульт. Такое предупреждение сделал врач-уролог и андролог Антон Самсонов в беседе с РИАМО.

В жару любой риск сердечного события повышается. Орган работает интенсивнее, сосуды расширяются, чтобы охладить тело, а это чревато разрывом повреждённых артерий — атеросклеротических бляшек или аневризм. Так возникает геморрагический инсульт, пояснил оперирующий хирург.

Кроме того, в зной через пот и дыхание теряется много жидкости. Кровь сгущается, что увеличивает вероятность тромбообразования — это уже механизм ишемической формы катастрофы. Сам по себе секс поднимает пульс, давление и усиливает потоотделение.

«Таким образом, риски суммируются», — отметил кандидат медицинских наук.

Людям с уже имеющимися проблемами сердца и сосудов в такие дни стоит быть особенно осторожными. Врачи рекомендуют избегать чрезмерных нагрузок и соблюдать питьевой режим.

Будильник может довести до инсульта
Будильник может довести до инсульта

А ранее Life.ru сообщал, что в России выросло число инсультов после секса. По словам специалиста, сам по себе секс является серьёзной физической нагрузкой. Для людей с врождёнными патологиями сосудов — например, артериовенозной мальформацией (АВМ), — такая нагрузка может стать фатальной.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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