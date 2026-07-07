На выходных в Москве ожидается дождь и температура до плюс 25 градусов

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве на выходных ожидаются грозовые дожди, а температура немного понизится, но останется в рамках климатической нормы.

«В регионе вновь прошумят грозовые дожди, а температура немного понизится, но пока останется в рамках климатической нормы —термометры покажут плюс 23 —плюс 25 градусов», — написал Леус в своём телеграм-канале.

В воскресенье столичный регион попадёт под влияние следующего циклона, который выйдет с юга в районы Средней Волги. Ожидаются дожди и постепенное понижение температуры — после полудня плюс 22 — плюс 24 градуса. В первый день новой недели вновь не обойдётся без дождей, а дневной максимум ожидается в пределах плюс 21 — плюс 23 градусов, заключил синоптик.

Ранее главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в пятницу, 10 июля, температура в Москве поднимется до плюс 27 градусов. По её словам, столица окажется в тёплом секторе циклона, но затем попадёт в его тыловую часть, поэтому погода будет неустойчивой. Такие значения (плюс 25–27) относятся к жаркой погоде.