Режим повышенной готовности введён перед штормом в Калининградской области
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В Калининградской области ввели режим повышенной готовности перед сильным штормом, который ожидается в ночь на 8 июля. Губернатор Алексей Беспрозванных сообщил в Max, что все службы региона переходят в режим готовности к возможным чрезвычайным ситуациям.
По данным МЧС, скорость ветра может достигать 34 метров в секунду, а высота волн у побережья — пяти метров. Власти отмечают, что особый режим позволит быстрее реагировать на последствия непогоды. Специалисты готовы устранять возможные аварии на сетях, падение деревьев, повреждения конструкций и другие происшествия.
Глава региона призвал жителей соблюдать меры безопасности и по возможности переждать шторм в защищённых местах. Режим повышенной готовности действует с 20:00. Ситуация остаётся на контроле экстренных служб.
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